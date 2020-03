Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 10.03.2020 (hib 267/2020)

Berlin: (hib/LBR) Die Bundesregierung wird Emissionszertifikate löschen, um die Auswirkungen der Kraftwerksstilllegung im Rahmen des EU-Emissionshandels (EU-ETS) auszugleichen, heißt es in der Antwort der Regierung (19/17410) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion 19/17013). Darin hatten sich die Abgeordneten erkundigt, welche Anzahl an ETS-Zertifikaten in den Jahren bis 2030 jährlich freigesetzt wird und welche Einnahmeausfälle sich aus der Löschung oder Entnahme von Zertifikaten ergeben. Auswirkungen der Kraftwerksstilllegungen auf den Emissionshandel seien insoweit "nicht gegeben, als Zertifikate dem Markt in den Folgejahren der Stilllegung bereits durch die Markstabilitätsreserve entnommen würden", führt die Regierung in der Antwort weiter aus. Der Umfang der zu löschenden Berechtigungen werde jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr ermittelt. Die genauen Kosten für die Löschung von Zertifikaten und auch den Verzicht auf Löschungen könnten nicht berechnet werden.