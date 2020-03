Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 10.03.2020 (hib 267/2020)

Berlin: (hib/LBR) Den Zustand des Ökosystems Saar macht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema einer Kleinen Anfrage (19/17464). Der ökologische Zustand der 227 Kilometer langen Saar gelte als unbefriedigend, schreibt die Fraktion in der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage. Die Bundesregierung soll daher angeben, wie sich das Aufkommen aus der Erwerbs- und Angelfischerei in der Saar und ihren Nebengewässern in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Auch interessiert die Fraktion, welche Kenntnisse die Regierung hinsichtlich des Fischbestands und dessen Veränderung sowie über Verzehrempfehlungen von Fischen aus der Saar und ihren Nebengewässern hat.