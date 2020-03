Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 10.03.2020 (hib 267/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/17456) für den Gesundheitszustand wildlebender Tiere in Deutschland. Die Liberalen wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche anzeigepflichtigen Krankheiten bei Nutz- und Wildtieren seit dem Jahr 2010 gemeldet wurden und in welcher Anzahl anzeigepflichtige Krankheiten aufgetreten sind.