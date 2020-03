Arbeit und Soziales/Antwort - 11.03.2020 (hib 282/2020)

Berlin: (hib/CHE) Rund 55 Prozent der männlichen und 35 Prozent der weiblichen Beschäftigten arbeiten "normalerweise" zwischen 40 bis 48 Stunden pro Woche. Weniger als 35 Stunden pro Woche arbeiten rund fünf Prozent der Männer und knapp 37 Prozent der Frauen. Mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten rund zehn Prozent der Männer und knapp vier Prozent der Frauen. Das ist das Ergebnis von Auswertungen des Linked Personnel Panel (LPP) 2019, auf das sich die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/17621) auf eine Kleine Anfrage (19/17237) der Fraktion Die Linke bezieht. Im Rahmen dieser LPP-Beschäftigtenbefragung wurde danach gefragt, wie viele Stunden die Beschäftigten "normalerweise" pro Woche arbeiten. Damit lasse sich also nicht die "Regelmäßigkeit" dieser Arbeit darstellen, so der Verweis der Regierung.