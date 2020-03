Finanzen/Kleine Anfrage - 11.03.2020 (hib 282/2020)

Berlin: (hib/HLE) Wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung die Abschlussprovisionen bei kapitalbildenden Produkten in Relation zur Beitragssumme sind, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17445) erfahren. Darin wird auch nach aufgeschobenen Provisionszahlungen gefragt.