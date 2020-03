Haushalt/Ausschuss - 11.03.2020 (hib 283/2020)

Berlin: (hib/SCR) Der Haushaltsausschuss hat am Mittwoch die Förderauswahl für das fortgesetzte Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beschlossen. Für die 200 Projekte sollen von 2020 bis 2024 insgesamt Bundesmittel in Höhe von 194,19 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.