Inneres und Heimat/Antwort - 11.03.2020 (hib 284/2020)

Berlin: (hib/STO) Aspekte der Erstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundes erläutert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/17608) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/17269). Danach hängt die Fertigstellung der PKS des Bundes von der Zulieferung der Länderdaten ab. Die Tabellen der Bundesstatistik werden den Angaben zufolge auf Basis der jeweiligen vorliegenden Einzeldatensätze in den Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt nach festgelegten Regeln erstellt.

Vor einer Veröffentlichung der Bundesstatistik muss daher laut Vorlage die Beteiligung aller Länder sichergestellt sein, was durch Beschlussfassung der Innenministerkonferenz erfolgt, . Im Anschluss an das Abstimmungsverfahren werde die Bundesstatistik gemeinsam durch den Bundesinnenminister und den jeweiligen Vorsitzenden der Innenministerkonferenz veröffentlicht. Dieses Verfahren wurde in den Gremien der Innenministerkonferenz festgelegt, wie die Bundesregierung weiter ausführt.