Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 12.03.2020 (hib 291/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (19/17778) mit dem Titel "Teilhabe von Frauen in der Landwirtschaft und den ländlichen Räumen" die Bundesregierung unter anderem dazu auf, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass das sogenannte Gender Budgeting innerhalb der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) umgesetzt wird. Auch solle das Thema Geschlechtergerechtigkeit in die aktuelle Debatte zur Zukunft der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) 2022 bis 2027 eingebracht werden, insbesondere in die Gestaltung der Förderprogramme für ländliche Räume (ELER-Fonds). Ziel solle sein, Frauen aktiver in die Programmatik und die Umsetzungsstrategien des Fonds einzubeziehen. Ferner solle das Beraterinnengremium für die Belange der Frauen auf dem Land bei der EU-Kommission (Civil Dialogue Group on Women in Rural Areas) wieder eingesetzt werden. Auf Bundesebene solle die Regierung Vorschläge vorlegen, wie eine paritätische Besetzung der Lokalen Aktionsgruppen (LAG), die für die Umsetzung des EU-Fonds für die Entwicklung der ländlichen Regionen zuständig sind, gesichert wird.