Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 12.03.2020 (hib 292/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die Förderung der brasilianischen Nichtregierungsorganisation Brigada de Incêndio de Alter do Chão ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/17557) der AfD-Fraktion. So wollen die Abgeordneten wissen, ob und inwiefern die Bundesregierung das Projekt "Pará Combating Forest Fires and Unauthorized Burn-offs (CBMPA)" des Amazonas Fund unterstützt und ob es andere Projekte gibt, die die Bundesregierung in der Region Santarém im Allgemeinen und Alter de Chão im Speziellen fördert.