Arbeit und Soziales/Antrag - 12.03.2020 (hib 293/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke will die berufliche Weiterbildung stärken und ein Weiterbildungsgeld einführen. In einem entsprechenden Antrag (19/17753) fordert sie die Bundesregierung auf, einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zu gewährleisten. Außerdem soll ein Weiterbildungsgeld eingeführt werden, das für Bezieher von Arbeitslosengeld I (ALG I) in Weiterbildung einheitlich 90 Prozent des vorherigen Nettoarbeitsentgelts, mindestens aber 200 Euro pro Monat zusätzlich zum ALG I beträgt. Für Hartz-IV-Leistungsberechtigte soll es einen Aufschlag von monatlich 200 Euro auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte geben. Die Bezugsdauer des ALG I soll von der Zeit der Weiterbildung unberührt bleiben.