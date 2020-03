Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 13.03.2020 (hib 295/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Linksfraktion interessiert sich für Fördermittel für die Batteriezellenproduktion in Deutschland. Die Abgeordneten erkundigen sich in einer Kleinen Anfrage (19/17648) nach der Höhe der Summe, mit der etwa Tesla bei der Ansiedlung in Brandenburg unterstützt werden soll. Sie fragen auch nach Kriterien für die Vergabe und Rückzahlmechanismen.