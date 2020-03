Finanzen/Kleine Anfrage - 13.03.2020 (hib 296/2020)

Berlin: (hib/HLE) Das Zinsmodell des Bundesfinanzministeriums ist Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/17493). Unter anderem wird danach gefragt, welche unterschiedlichen Modelle zur Kalkulation des Disagios im Finanzministerium und in der Finanzagentur verwendet werden. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage erläutern die Abgeordneten, ein Resultat fallender und negativer Zinsen sei ein hoher Agiogewinn des Bundes im Milliardenbereich. Trotz der aus Sicht der FDP-Fraktion absehbaren Entwicklung setze die Bundesregierung in der Haushaltsaufstellung deutlich geringere Werte an, schreibt die Fraktion und verweist darauf, dass die Differenz im Jahr 2019 mehrere Milliarden Euro betragen habe.