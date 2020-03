Finanzen/Kleine Anfrage - 17.03.2020 (hib 303/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welche Unternehmen, an denen der Bund mittel- oder unmittelbar beteiligt ist, ihren Sitz, Tochterunternehmen oder steuerliche Betriebsstätten in Steueroasen beziehungsweise Offshore-Zentren haben, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17625) erfahren. Gefragt wird nach Zahl der Beschäftigten und effektiven Ertragsteuersätzen dieser Firmen. Bei der Kleinen Anfrage handelt es sich um eine Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/4163.