Finanzen/Kleine Anfrage - 17.03.2020 (hib 303/2020)

Berlin: (hib/HLE) An welchen deutschen Unternehmen der größte international tätige Vermögensverwalter BlackRock beteiligt ist, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17535) erfahren. Die Bundesregierung soll die Höhe der jeweiligen Beteiligungen nennen und angeben, ob BlackRock gegen gesetzliche Meldepflichten verstoßen hat. Außerdem wird gefragt, welche Staatsbediensteten für BlackRock tätig waren und welche Kontakte es zwischen Bundesregierung und BlackRock gegeben hat. Bei der Kleinen Anfrage handelt es sich um eine Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Drucksache 19/7190.