Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.03.2020 (hib 304/2020)

Berlin: (hib/HAU) Für den Zustand der Eisenbahnbrücken in Niedersachsen interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/17639) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem nach der Zahl der dringend sanierungsbedürftigen Brücken und nach dem Durchschnittsalter der Eisenbahnbrücken in diesem Bundesland.