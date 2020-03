Sport/Kleine Anfrage - 17.03.2020 (hib 304/2020)

Berlin: (hib/HAU) Welche internationalen, europäischen, nationalen sowie regionalen Sportveranstaltungen in Deutschland der Bund in den Jahren 2018, 2019 und 2020 direkt oder indirekt unterstützt hat und noch unterstützen wird, möchte die Fraktion Die Linke wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/17672) erkundigen sich die Abgeordneten zudem bei der Bundesregierung, bei welchen dieser Veranstaltungen "eSport" das ausschließliche Angebot beziehungsweise der ausschließliche Bestandteil der Sportveranstaltung war oder ist. Gefragt wird des Weiteren, inwieweit die Bundesregierung bei den vom Bund geförderten Sportveranstaltungen den im Koalitionsvertrag formulierten Anspruch, den paralympischen Sport gleichberechtigt zu berücksichtigen und zu fördern, umgesetzt hat.