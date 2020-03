Sport/Kleine Anfrage - 17.03.2020 (hib 304/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach den Finanzierungsformen von Trainern an Bundesstützpunkten erkundigt sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/17651) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung zudem wissen, welche Bestrebungen die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Spitzensportverbänden im Rahmen der Förderungsbedingungen von Trainern unternimmt, "um kurzfristige prekäre Anstellungsverhältnisse zu beenden und langfristige Arbeitsverhältnisse zu befördern".