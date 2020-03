Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antrag - 18.03.2020 (hib 307/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Linksfraktion fordert, Kommunen finanziell zu entlasten und so zur Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen beizutragen. Per Gesetz solle die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftsteuer weiterentwickelt werden, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/17772). Außerdem müsse gesetzlich verankert werden, dass bezahlt, wer bestelle (Konnexitätsprinzip). Die Verhandlungen über einen Altschuldenfonds als Bundesfonds müssten abgeschlossen werden, so die Abgeordneten weiter. Ziel sei, Zins- und Tilgungsverpflichtungen zu senken.

In den Kommunalhaushalten, die fast ausschließlich aus der Finanzierung von Pflichtaufgaben bestehen, könne nur noch wenig bis gar nichts gestaltet werden, begründen die Abgeordneten ihren Vorstoß. Soziale, kulturelle und sportliche Projekte blieben genauso auf der Strecke wie Infrastruktur verfalle. "Im Zuge dessen wird das Leben in diesen Kommunen immer weniger lebenswert." Kommunen mit schrumpfender Wirtschaft und einem steigenden Anteil an Sozialhilfeempfängern verlören Gestaltungsspielraum - und in der Folge weiter an Attraktivität: Eine Abwärtsspirale setze sich in Gang.