Finanzen/Kleine Anfrage - 18.03.2020 (hib 308/2020)

Berlin: (hib/HLE) Um die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer geht es in einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion (19/17629). Die Abgeordneten wollen insbesondere wissen, wie sich der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer entwickelt hat und welche Begründung es für die Höchstbeträge dieses Gemeindeanteils gibt.