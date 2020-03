Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 18.03.2020 (hib 308/2020)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Entwicklung des zinslosen "Pflege-Darlehens", das Beschäftigte während der Pflegezeit und Familienpflegezeit in Anspruch nehmen können. In einer Kleinen Anfrage (19/17704) will sie unter anderen erfahren, wie sich die Zahl der Pflegebedürftigen in vergangenen zehn Jahren entwickelt hat und wie viele Anträge auf ein Pflege-Darlehen von 2015 bis 2019 gestellt und wie viele Darlehen zurückbezahlt wurden. Zudem möchte die Fraktion wissen, wie viele der Darlehen zur Betreuung eines minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen vergeben wurden.