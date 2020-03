Finanzen/Kleine Anfrage - 19.03.2020 (hib 309/2020)

Berlin: (hib/HLE) Nach aktuellen Daten zu den Kosten der Bankenrettung in Deutschland erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17647). Unter anderem wird nach dem Verlust beziehungsweise Gewinn gefragt, den die Bundesregierung mit ihren Anteilen an der Commerzbank AG bis heute gemacht hat und wie sehr sich die laufenden Kosten für diverse im Zuge der Bankenrettung geschaffenen Einrichtungen entwickelt haben.