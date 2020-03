Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.03.2020 (hib 309/2020)

Berlin: (hib/STO) Mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit von Feuerwehren befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17906). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, mit welchen direkten Nachbarstaaten Deutschlands "Abkommen zur Unterstützung der Feuerwehren betreffend den Einsatz der jeweils ausländischen Feuerwehren im Inland und deutscher Feuerwehren im Ausland" bestehen. Auch will sie wissen, wie viele tatsächliche Einsätze welcher deutschen Feuerwehren in welchem Nachbarstaat es in den vergangenen fünf Jahren gab. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele tatsächliche Einsätze welcher ausländischen Feuerwehren wo in Deutschland es in diesem Zeitraum gab.