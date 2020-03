Gesundheit/Kleine Anfrage - 20.03.2020 (hib 310/2020)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/17907) nach Leistungsausweitungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Abgeordneten wollen wissen, welche zusätzlichen Leistungen seit 2014 durch die Bundesregierung verursacht wurden und welche Kosten in der Folge angefallen sind.