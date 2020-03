Finanzen/Antwort - 20.03.2020 (hib 311/2020)

Berlin: (hib/HLE) Von der Deutschen Bundesbank beziehungsweise der Europäischen Zentralbank (EZB) werden inzwischen 27,6 Prozent aller Bundeswertpapiere gehalten. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/17604) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/17238) weiter mitteilt, hielten Bundesbank und EZB 2013 überhaupt keine Bundeswertpapiere. Durch den Erwerb von Bundeswertpapieren durch die Deutsche Bundesbank beziehungsweise die EZB sei der Anteil ausländischer Investoren an diesen Papieren seit 2013 von 88 auf 63 Prozent zurückgegangen.

In der Antwort kündigt die Bundesregierung darüber hinaus die Herausgabe von grünen Bundeswertpapieren noch in diesem Jahr an.