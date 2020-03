Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 20.03.2020 (hib 312/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über frühkindliche Bildung informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/17661) möchte sie unter anderem erfahren, in welchen Gremien Bund und Länder über frühkindliche Bildungsinhalte und Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung beraten und welche Ergebnisse dazu vorliegen. Zudem erkundigt sie sich nach Forschungsvorhaben von Bund und Ländern zu diesem Thema und deren Ergebnissen.