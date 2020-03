Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 20.03.2020 (hib 312/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Förderung der kulturellen Bildung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (19/17659) will sie unter anderem wissen, wie groß der Anteil des Bundeszuschusses für die Kunst- und Ausstellungshalle ist, der für kulturelle Bildung aufgewendet wird, und welche konkreten Vereinbarungen darüber mit der Bundesregierung getroffen wurden. Zudem möchte sie erfahren, über welche Kenntnisse die Regierung über die Zielgruppen und die Nutzung des kulturellen Bildungsangebotes der Kunst- und Ausstellungshalle verfügt.