Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 25.03.2020 (hib 325/2020)

Berlin: (hib/AW) Nach dem Willen der AfD-Fraktion sollen Familien während der Corona-Krise verstärkt unterstützt werden. In einem Antrag (19/18114) fordert sie die Bundesregierung auf, Eltern, die von der aktuellen Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen betroffen sind und keine Alternativen zur häuslichen Betreuung haben, bezahlten Sonderurlaub zu gewähren. Zudem sollen Eltern, die ihr Kind zu Hause betreuen, das Gehalt einer Tagesmutter erhalten. Die Höhe dieses Gehaltes soll sich am Tarif der Jugendämter für Tagesmütter orientieren. Das Gehalt soll sich entsprechend der Anzahl der Kinder erhöhen, wenn Eltern sich zusammenschließen und die Betreuung einer Kleingruppe von Kindern für jeweils mehrere Tage übernehmen. Ebenso spricht sich die AfD-Fraktion dafür aus, dass Eltern, die ihre Kinder stundenweise in Betreuung geben, einen Anspruch auf flexible Teilzeitarbeit bei vollem Lohnausgleich haben. Finanziert werden sollen die Maßnahmen aus dem von der Bundesregierung zugesagten Schutzschild für Unternehmen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Die AfD-Fraktion verweist darauf, dass die Kita-und Schulschließungen Eltern vor große Herausforderungen stellen. Dies gelte umso mehr, da die Großeltern, die als besonders stark gefährdet durch die Corona-Krise gelten, als Betreuer ausfielen. Familien seien der Grundpfeiler der Gesellschaft und stünden laut Artikel 6 Grundgesetzes unter dem besonderen Schutz des Staates.