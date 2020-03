Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 25.03.2020 (hib 325/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion will Anreize für mehr Erntehelfer in der Landwirtschaft während der Corona-Krise schaffen. Dazu fordern die Abgeordneten in einem Antrag (19/18115) die Bundesregierung dazu auf, Arbeitgeber aus der Landwirtschaft für die Dauer von sechs Monaten von der Pauschalsteuer, der Umsatzsteuer für die Vermietung von Unterkünften für Saisonarbeiter sowie für das Stellen von Verpflegung zu befreien. Darüber hinaus soll der Freibetrag für ALG II-Empfänger, die als Saisonarbeiter beziehungsweise Erntehelfer in der Landwirtschaft arbeiten, zeitlich befristet auf drei Monate derart angehoben werden, dass ihnen das Einkommen nicht von ihren Leistungen abgezogen wird. Zudem soll die Berufsmäßigkeit für kurzfristige Beschäftigung für die Dauer der Krise ausgesetzt werden. Diese Maßnahmen seien erforderlich, weil aufgrund des Coronavirus (COVID 19) in der EU veranlasste Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen dazu führen würden, dass dringend benötigte Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer aus dem Ausland fernbleiben und fehlen.