Kultur und Medien/Wahlvorschlag - 26.03.2020 (hib 334/2020)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion schlägt erneut ihre Abgeordnete Nicole Höchst als Mitglied des Kuratoriums der "Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas" zur Wahl vor (19/17731). Höchst hat bereits mehrfach für das Gremium kandidiert, jedoch in allen Wahlgängen die erforderliche Mehrheit der Stimmen verpasst.

Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Es bestellt den Direktor und den Beirat. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, die Bundesregierung, das Land Berlin, der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas, der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Jüdische Gemeinde zu Berlin, das Jüdische Museum Berlin, die Stiftung Topographie des Terrors und die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland entsenden Vertreter in das Gremium.