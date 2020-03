Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 26.03.2020 (hib 335/2020)

Berlin: (hib/LBR) In einer Kleinen Anfrage (19/18063)möchte die FDP-Fraktion Details zum Nitratmessstellen-Netz in Deutschland und der europäischen Vergleichbarkeit des Monitorings erfahren. Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung, nach welcher Methode und unter welchen Gesichtspunkten die Einzugsgebiete der Messstellen flächenhaft ausgewiesen wurden. Weiter möchte die Fraktion erfahren, ob andere Staaten in Europa ihre Messnetze nach den gleichen Kriterien wie in Deutschland selektieren.