Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 26.03.2020 (hib 335/2020)

Berlin: (hib/LBR) Die AfD-Fraktion möchte wissen, mit welcher Begründung E-Fuels sowie der synthetische Kraftstoff C.A.R.E.-Diesel in Deutschland bisher nicht in Reinform zugelassen werden. Dazu haben die Abgeordneten eine Kleine Anfrage (19/18016) gestellt. Auch interessiert die Fraktion, warum E-Fuels in anderen EU-Mitgliedsstaaten zugelassen sind. Die Abgeordneten fragen weiter, ob die Bundesregierung die Zulassung von C.A.R.E.-Diesel grundsätzlich als einen positiven Schritt hin zu mehr Umwelt- und Ressourcenschonung bewertet.