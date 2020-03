Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 26.03.2020 (hib 335/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Höhe der Gesamtausgaben der Bundespolizei für die Anmietung von Räumlichkeiten an Bahnhöfen in den vergangenen zehn Jahren erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17991).Auch fragt die Fraktion darin unter anderem, an wie vielen Bahnhöfen der Bundespolizei in dem genannten Zeitraum Mietverträge mit der Deutsche Bahn AG oder der DB Station&Service AG gekündigt wurden.