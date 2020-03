Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.03.2020 (hib 336/2020)

Berlin: (hib/AHE) Nach Delegationsreisen der Bundesregierung in Krisenregionen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17899). Die Regierung soll unter anderem angeben, welche Bundesminister, parlamentarische und beamtete Staatssekretäre in den vergangenen zehn Jahren Länder des Nahen Ostens, der Golfregion und Nordafrikas sowie Afghanistan und jene griechischen Inseln besucht haben, auf denen die Lage durch die Flüchtlingskrise angespannt ist. Gefragt wird außerdem nach den Kosten dieser Reisen und nach der Betreuung der Delegationen durch das Auswärtige Amt.