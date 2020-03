Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 27.03.2020 (hib 340/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/17979) für die Entwicklung der Heckenstrukturen in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Abgeordneten wollen unter anderem von der Bundesregierung wissen, ob es Monitoring-Systeme gibt, mit denen Heckenstrukturen bundesweit erfasst werden können, um auf diese Weise Veränderungen in der Agrarlandschaft zu erfassen und zu dokumentieren.