Finanzen/Kleine Anfrage - 31.03.2020 (hib 345/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welche Projekte, Programme und Organisationen für Holocaust-Überlebende im Süden Israels von der Bundesregierung unterstützt werden, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/18030) erfahren. Nach Angaben der Fraktion lebt ein hoher Prozentsatz von Holocaust-Überlebenden im südlichen Teil Israels: Sie seien oft aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr in der Lage, Reisen zu unternehmen, um sich Rat für die Realisierung ihrer Ansprüche einzuholen. Die Bundesregierung wird gefragt, ob sie erwogen habe, ein Zentrum im Süden Israels zu unterstützen, um den dort beheimateten Überlebenden die Realisierung ihrer Ansprüche zu ermöglichen beziehungsweise zu erleichtern.