Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 31.03.2020 (hib 346/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der aktuell im Informationssystem der Polizei als vermisst eingetragenen minderjährigen Flüchtlingen erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/18093). Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen sich der Verbleib als vermisst gemeldeter geflüchteter Kinder und Jugendlicher in den Jahren 2016 bis 2019 aufklären ließ.