Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.04.2020 (hib 355/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im August 2019 bei Medien unter Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe um Korrekturen von Berichterstattungen ersuchen ließ. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/18181) danach, ob das BSI im August 2019 bei Medien ohne Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe um Korrekturen von Berichterstattungen ersuchen ließ.