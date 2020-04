Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 02.04.2020 (hib 361/2020)

Berlin: (hib/ROL) In einer Kleinen Anfrage (19/18251) fragt die AfD-Fraktion nach der Anerkennung von im EU-Ausland erworbenen humanmedizinischen Studienabschlüssen in Deutschland. Die Abgeordneten führen an, dass auf einer Hauptversammlung des Marburger Bundes das Bundesvorstandsmitglied Hans-Albert Gehle ausgeführt habe, dass es Probleme mit gefälschten Zeugnissen vor allem bei Angehörigen aus den EU-Staaten Rumänien und Bulgarien gebe. Deren Diplome würden aber aufgrund europarechtlicher Regelungen in Deutschland automatisch anerkannt. Die Abgeordneten möchten wissen, ob der Bundesregierung Fälle von gefälschten Zeugnissen für medizinische Abschlüsse aus Rumänien und Bulgarien bekannt sind und ob die Bundesregierung auf nationaler und europäischer Ebene Maßnahmen anregen will, die die Anerkennung von gefälschten Abschlüssen erschweren.