Finanzen/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 367/2020)

Berlin: (hib/HLE) In wie vielen Fällen das Zollkriminalamt personenbezogene Daten an Polizeibehörden, Verfassungsschutzbehörden oder an den Bundesnachrichtendienst übermittelt hat, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17990) erfahren. Die Fragen betreffen den Beitrag des Zolls zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.