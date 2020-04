Finanzen/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 367/2020)

Berlin: (hib/HLE) Wie sich die Zahl bundeseigener Wohnungen in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist Gegenstand einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/18070). Die Abgeordneten wollen wissen, an welchen Standorten die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über Wohnungen für Bundesbedienstete verfügt und wie viele bundeseigene Wohnungen in den vergangenen zehn Jahren verkauft wurden.