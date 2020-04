Verteidigung/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 368/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft über militärische Übungsflüge. In einer Kleinen Anfrage (19/18095) will sie unter anderem wissen, welche militärischen Lufträume derzeit in Deutschland existieren, zu welchen Tageszeiten diese genutzt werden und welche Mindestflughöhen gelten. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Übungsflüge in den Lufträumen monatlich im Jahr 2019 durchgeführt wurden.