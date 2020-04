Verteidigung/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 368/2020)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/18242) möchte sie erfahren, über wie viele Soldaten und Soldatinnen die Streitkräfte derzeit verfügen, wie viele sich in Mutter- und Vaterschaftsurlaub befinden und wie viele Telearbeit nutzen. Auskunft fordert sie ebenso über die durchschnittlichen Tagesdienststärken in den einzelnen Teilstreitkräften und Truppengattungen.