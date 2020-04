Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 369/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Informationen über die von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im Dezember 2019 vorgestellte "Agenda 2030" zur Familienpolitik. In einer Kleinen Anfrage (19/17975) will sie unter anderem wissen, welche Prognosen der Bundesregierung über die Entwicklung der Zahl ausgebildeter Erzieher in den Kindertageseinrichtungen in den kommenden zehn Jahren vorliegen. Zudem möchte sie erfahren, welche arbeitsschutzrechtlichen Regelungen ein Hemmnis bei der Einführung von Homeoffice-Arbeitsplätzen darstellen und welche Erklärung die Regierung für die deutlich höhere Erwerbstätigenquote bei Müttern in Ostdeutschland hat.