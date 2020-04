Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 369/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte über den Stand der Filmförderung hinsichtlich einer geschlechtergerechten Vergabe informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/18006) möchte sie erfahren, welche Schlüsse Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) aus der Studie "Gender und Film" gezogen und welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um die Diskriminierung von Frauen bei der Filmförderung durch die Filmförderungs-Anstalt (FFA) abzuschaffen. Zudem erkundigt sie sich danach, wie sich die Produktions-, Referenzfilm und die Kurzfilmförderung in den Bereichen Produktion und Regie durch die FFA in den Jahren 2018 und 2019 auf die Geschlechter verteilt hat.