Verteidigung/Kleine Anfrage - 03.04.2020 (hib 369/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über nachrichtendienstliche Tätigkeiten gegen die Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/17986) erkundigt sie sich nach solchen Aktivitäten gegen Einrichtungen und Personen des Verteidigungsministeriums im In- und Ausland im Jahr 2019. Zudem möchte sie wissen, welche Staaten sich an nachrichtendienstlichen Tätigkeiten gegen die Bundeswehr beteiligen, welche Rolle dabei China, Russland und der Iran spielen und welche Vorgehensweisen diese Staaten anwenden. Ebenso fragt sie nach dem materiellen und immateriellen Schaden, den die Bundeswehr dadurch erlitten hat.