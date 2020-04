Arbeit und Soziales/Antwort - 07.04.2020 (hib 376/2020)

Berlin: (hib/CHE) Basierend auf Ergebnissen des Mikrozensus haben die abhängig Beschäftigten im Jahr 2018 rund 58,9 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Darunter waren insgesamt eine Milliarde Überstunden. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/18332) auf eine Kleine Anfrage (19/17422) der AfD-Fraktion. Demnach betrug der Anteil der Überstunden an allen geleisteten Arbeitsstunden rund 1,8 Prozent. Der Anteil der unbezahlten Überstunden an allen geleisteten Arbeitsstunden betrug rund ein Prozent, der Anteil der bezahlten Überstunden an allen geleisteten Arbeitsstunden rund 0,8 Prozent. Bezogen auf die geleisteten Überstunden wurden damit rund 54,2 Prozent der Überstunden unbezahlt und 45,9 Prozent der Überstunden bezahlt geleistet.