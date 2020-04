Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.04.2020 (hib 376/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Personen aktuell mit dem Geschlecht "divers" registriert sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/18259) unter anderem danach, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung "die Anzahl sowie der Anteil von Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung in Deutschland" ist.