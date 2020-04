Auswärtiges/Kleine Anfrage - 08.04.2020 (hib 377/2020)

Berlin: (hib/AHE) Den Familiennachzug zu Flüchtlingen aus Eritrea im Jahr 2019 thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/18265). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie viele entsprechende Anträge in den Botschaften im Sudan, in Äthiopien und in Kenia gestellt und wie diese beschieden wurden.