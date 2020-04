Finanzen/Kleine Anfrage - 08.04.2020 (hib 377/2020)

Berlin: (hib/HLE) Ob die Bundesregierung Erkenntnisse darüber hat, wie sich die Ausbreitung des Corona-Virus auf das weltweite Wirtschaftswachstum auswirken wird, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/18312) erfahren. Gefragt wird außerdem nach den Auswirkungen auf das Haushaltsdefizit, den öffentlichen Schuldenstand in Deutschland sowie auf die Zahl der Unternehmensinsolvenzen.