Finanzen/Kleine Anfrage - 09.04.2020 (hib 379/2020)

Berlin: (hib/HLE) Ob es zutreffend ist, dass ein Vertreter der italienischen Regierung am 16. März 2020 gegenüber der Bundesregierung die Forderung vorgetragen hat, im Zuge der Corona-Pandemie den europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu aktivieren, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/18313) in Erfahrung bringen. Außerdem wird nach der Höhe der fiskalischen Hilfspakete gefragt, welche die Euro-Staaten im Zuge der Corona Epidemie planen.